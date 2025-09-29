阪神・岩崎優投手（３４）が２９日、報道陣の取材に対応して、今季限りでの引退を表明した原口文仁内野手（３３）への惜別の思いを語った。大卒と高卒でプロ入り時期は異なるが、ともにタテジマ一筋の同学年。前夜に報告を受けたといい、「驚いたのと、さみしさみたいなものはもちろんありますよね」と胸中を吐露した。「病気と闘っていたときもありましたし、復帰して、力をもらうこともありましたし。その努力、ひたむきに。