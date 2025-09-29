コスプレイヤー、ゲーム実況者、グラビアアイドルとしてマルチに活躍するタレント・阿波みなみ（25）が27日、Xを更新。22キロの減量に成功したことを報告し、ビフォーアフターの写真を公開すると反響が寄せられている。【映像】77kgから22kg減量したビフォーアフター阿波は、2025年2月16日にXで身長156cm、体重72kgであることを公表。その後は「100日後に痩せる阿波みなみ」とハッシュタグを付け、腹筋ローラーや腹筋に励むな