フィギュアスケート女子で全日本選手権２度優勝の紀平梨花（２３）（トヨタ自動車）が２９日、自身のＳＮＳを更新し、アイスダンスに挑戦する考えを明らかにした。今年の冬季アジア大会アイスダンス銅メダルの西山真瑚（しんご）（２３）（オリエンタルバイオ）とカップルを結成する。紀平は「この挑戦を後押ししてくれた家族や所属先、スポンサーの皆様、私にもう一つのスケート人生の機会をくれた西山真瑚さんには感謝してい