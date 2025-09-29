ガールズグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）」が来月、本格活動を再開する。所属するSOURCEミュージックは29日、ファン交流プラットフォームWeverseを通じ、初のシングル「SPAGHETTI（スパゲティ）」を発売することを公表した。10月24日に各種音楽プラットフォームで公開される。韓国メディアが報じた。新曲タイムテーブル映像もベールを脱いだ。チームロゴにスパゲティの麺がくるくると巻かれる場面で始まった。レストラン