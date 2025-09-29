エムスリーが急反発した。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が前週末２６日、エムスリーの投資判断を従来の「イコールウェート」から「オーバーウェート」に引き下げた。目標株価はこれまでの１９００円から２８００円に増額修正している。同証券が行った調査では、診療所向けのクラウド型電子カルテ分野での成長余地の大きさや、オンライン予約・精算・処方システムの成長ポテ