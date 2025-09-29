アサヒペンは小動き。前週末２６日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、投資有価証券売却益約１億７０００万円を２６年３月期第２四半期に特別利益として計上すると発表したが、市場の反応は限定的のようだ。なお、他の要因も含めて適時開示の必要が生じた場合には速やかに開示するとした。 出所：MINKABU PRESS