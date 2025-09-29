サン電子が大幅高となっている。同社はきょう、完全新作アクションゲーム「野生のラスボスが現れた！～黒翼のサバイバー～」のＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈダウンロード版の予約を開始したと発表しており、期待感が株価上昇につながっているようだ。 このゲームは、テレビアニメ「野生のラスボスが現れた！」をモチーフにしたもの。１０月５日にＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃ