「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日正午現在でＨＯＹＡが「売り予想数上昇」５位となっている。 ２９日の東証プライム市場でＨＯＹＡが４日続落している。同社は眼鏡レンズと半導体用マスク基板が主力。半導体関連のＥＵＶマスクブランクスやフォトマスクの成長が注目されているほか、ＨＤＤガラス基板の需要拡大も期待されている。株価は今年４月安値を底に反発基調を強め今月１６日に