もはや韓国に「検察」は存在しない。【韓国】李在明、支持率が2週連続で低下韓国国会が9月26日の本会議で、検察庁廃止などを盛り込んだ政府組織法改正案を可決した。これにより検察庁は1年間の猶予期間を経て、2026年9月に閉鎖される。1948年8月の韓国政府樹立とともに検察庁が設立されてから、78年の歴史が閉じる。国会はこの日午後の本会議で、政府組織法改正案を出席議員180人のうち賛成174人、反対1人、棄権5人で可決した。最