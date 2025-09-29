拘束中の世界平和統一家庭連合（旧・統一教会）総裁、韓鶴子（ハン・ハクチャ）氏が、特別検察官による2度目の取り調べに出席した。【韓国】旧統一教会と第1野党の“政教癒着”疑惑とは尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領夫人・金建希（キム・ゴンヒ）氏に関する疑惑を捜査している特検チームは、9月29日午前10時から政治資金法違反などの容疑で韓総裁を取り調べた。韓総裁が23日に拘束されて以降、特検出席はこれで2度目となる。