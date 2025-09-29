日向坂46 五期生のグラビアを毎日12時にひとりずつ掲載していく新コンテンツ「五期生のぽかぽか写真館」。6日目となる9月29日に、大田美月の撮り下ろしグラビアが公開された。 ■大田美月は、大阪府出身の18歳 これまで松尾桜、鶴崎仁香、佐藤優羽、蔵盛妃那乃、下田衣珠季のグラビアが公開されてきた本企画。6人目の大田美月は、2006年12月7日、大阪府出身の18歳。9月30日公開の7人目のメンバーにも注目だ。 なお、日向