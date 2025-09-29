トレンダーズは9月25日に、同社の運営する「理想に出会える」美容医療の専門メディア「Art＋（アートプラス）」が、20〜40代の女性を対象に実施した「毎月の美容代」に関する調査の結果を発表した。同調査は、9月10日に行われ、360名から有効回答を得ている。●「もっと美容にお金をかけたい」は半数以上調査対象者に、1カ月あたり美容にいくら使っているかを尋ねたところ、「0〜5000円」（58.6％）がもっとも多く、「5001〜1