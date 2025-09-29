ドジャースは28日（日本時間29日）、敵地T-モバイル・パークでの今季最終戦でマリナーズと対戦。6ー1で勝利し、今季ラストを5連勝で飾った。4年連続でナ・リーグ西地区で優勝を飾ったドジャースは地区優勝チームの勝率3位として、30日（日本時間10月1日）から本拠地ドジャースタジアムで始まるポストシーズン（PS）のワイルドカードシリーズ（WCS）に出場しレ