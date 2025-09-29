29日13時現在の日経平均株価は前週末比323.34円（-0.71％）安の4万5031.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は180、値下がりは1409、変わらずは21と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は28.36円の押し下げでファストリ がトップ。以下、リクルート が26.64円、ＫＤＤＩ が20.06円、ＴＤＫ が16.21円、トヨタ が14.94円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、