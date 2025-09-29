国際バレーボール連盟（FIVB）は28日（日）、バレーボール世界選手権（世界バレー）2029年女子大会の開催国がフィリピンに決定したことを公式サイトにて発表した。 バレーボールの大会で最も歴史が古い国際大会である世界バレー。以前は4年に1度の開催だったが、2023年からは隔年開催となり、参加国も24カ国から32カ国へと変わった。 2025年の女子大会はタイで開催され、