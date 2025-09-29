2025年9月28日、中国メディアの観察者網は、中国企業が欧州での電気自動車（EV）用最先端電池工場建設に労働者数千人を派遣したと英メディアが報じた内容を紹介した上で、反論を展開した。記事は、CATL（寧徳時代）をはじめとする中国企業が、欧州の自動車産業の再興に不可欠な最先端のEVバッテリー工場を建設するため、数千人規模の労働者を欧州に派遣しており、CATLだけでもスペインの新工場に2000人の従業員を派遣する計画だと