Photo: haco 壁に付けるフックを収納によく使うのですが、最近は穴が目立たないタイプとかマグネットタイプとか、種類がとても豊富にありますね。こんなにいろいろあれば、どれか1つくらい合うタイプがありそう…と思うのですが、意外にも付けられない場所というのがまだまだあります。マグネットも付かない、吸盤はすぐ落ちる、穴も開けられない、跡も残したくない。でもフックを付けたい。