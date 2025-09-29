阪神・岩崎優投手（34）が29日、今季限りでの現役引退を表明した原口文仁内野手（33）への思いを語った。2人は91年度生まれの同学年。大病を克服し、チームの精神的支柱を務めた“グッチ”を、猛虎の守護神が心から慰労した。「思い出、いっぱいありますけど…。でもいろいろな方が知っていると思いますけど、凄く努力をしてきたヤツなので。そういうのを見て…。病気（大腸がん）と戦っていたときもありましたし、復帰して、