【ラ・リーガ】マジョルカ 1−0 アラベス（日本時間9月28日／ソン・モイシュ）【映像】浅野拓磨、強烈肘打ちを受けた瞬間マジョルカに所属する日本代表FWの浅野拓磨が、スプリントした際に相手選手から肘打ちを浴びて悶絶。ピッチ上に倒れ込むと、マジョルカの指揮官も声を荒げて怒りを露わにした。マジョルカは日本時間9月28日、ラ・リー