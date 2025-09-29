フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこIQOS ILUMA i（イルマ アイ）および IQOS ILUMA（イルマ）シリーズ専用たばこスティック「TEREA（テリア）」から、「テリア ベルベット パール」を順次発売します。 記事のポイント 人気のカプセル入りメンソールシリーズの新製品が登場！ カプセルをつぶして味の変化を楽しみたいユーザーにはおすすめのたばこスティックです。今回の発売に伴い、カプセル入りメンソールは5