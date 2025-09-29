【モデルプレス＝2025/09/29】タレントの熊田曜子が29日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】熊田曜子、ギリギリ際どいミニスカ姿◆熊田曜子、ミニスカコーデ披露熊田は「『週刊大衆』で連載決定日本全国にあるチェーン店を巡るよ」と新連載を『週刊大衆』（双葉社）でスタートさせることを報告。白いシャツにグレーのプリーツミニスカートを合わせたコーディネートでの撮影風景を