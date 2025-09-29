大阪・関西万博（10月13日閉幕）を運営する日本国際博覧会協会は9月28日、会場・夢洲の一般来場者数が速報値（9月27日現在）で2200万5483人と発表した。博覧会協会は2200万人を運営費が黒字になる目安としている。多くの来場者でにぎわう大阪・関西万博会場〈2025年9月28日午後 大阪市此花区・夢洲〉このペースが続くと2005年愛知万博（愛・地球博）の2205万人を上回ることが確実となる。9月中旬以降、連日20万人を超える