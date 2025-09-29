ソフトバンクとLINEヤフー、SB C&Sは、福岡ソフトバンクホークスの2025年度パ・リーグ優勝を記念した各種キャンペーンを実施している。 ソフトバンク ソフトバンクでは、最大20万円相当のPayPayポイントが当たるキャンペーンを開催中。10月17日11時59分まで、専用Webサイトからアンケートに回答すると、後日抽選で賞品が当たる。 また、10月18日まで全国のソフトバンク