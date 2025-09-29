阪神・岩崎優投手が甲子園に自主練習に訪れ、現役引退を発表した原口文仁内野手への思いを口にした。「昨日の夜に連絡があったんですけど…。驚いたのと、寂しさみたいなものはもちろんありますよね…」入団年度こそ違えど、若手の頃にはバッテリーも組んだ同学年の盟友。「思い出ねえ…いっぱいありますけど…。すごく努力をしてきた…やつなので。病気（大腸がん）と戦っていたときもありましたし、復帰して、力もらうこと