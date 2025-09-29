元巨人の中畑清氏、ソフトバンク・球団統括本部付アドバイザー和田毅氏らプロ野球ＯＢ４人が、「ＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室」に参加した。同教室はソフトバンクの王貞治球団会長が理事長を務める「一般財団法人世界少年野球推進財団」（ＷＣＢＦ）が主催。全国各地で開催しており、今年で３３年目となる。熊本県熊本市の浜線健康パークで２７日に行われた野球教室で講師を務めたのは中畑氏、和田氏の他、元ロッテの里崎智也