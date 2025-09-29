◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』は28日、グループC、Dの第1節が行われました。グループCでは、モロッコがスペインに2−0で勝利。メキシコとブラジルは2−2の引き分け。強豪集う組は、モロッコが勝ち点3の好スタートを切りました。グループDでは、アルゼンチンとイタリアがそれぞれ勝利。勝ち点3を手にしています。現地29日はグループE、Fの試合が行われ