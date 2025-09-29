韓国の男性１３人組グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのＳ．ＣＯＵＰＳ（エスクプス＝３０）が２７日、韓国のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）で、実兄の経営するカフェに関して「僕のためには行かないで」と、ファンへメッセージを送った。Ｓ．ＣＯＵＰＳは「最近、良いことがいっぱいあって、ユニット活動も控えているから、良くない話をするのは嫌で我慢していた」とし「兄とはあれこれ問題