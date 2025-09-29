【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領が解熱鎮痛剤の有効成分であるアセトアミノフェンについて妊婦は服用を控えるよう注意喚起したことが、物議を醸している。「妊娠中に使用すると子どもの自閉症のリスクを大幅に高める可能性がある」と主張したが、研究者の間では、因果関係について評価が定まっていない。ホワイトハウスで２２日に記者会見を行った。アセトアミノフェンは「タイレノール」などの商品名で世界的に