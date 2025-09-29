ヤクルトは２９日、盗塁王４度の西川遥輝外野手（３３）、１５年度ドラフト１位の原樹理投手（３２）ら９選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。西川は現役続行を希望している。この日戦力外通告を受けたのは西川、原のほかに金久保優斗投手（２５）、山下輝投手（２６）、、宮川哲投手（２９）、竹山日向投手（２１）、山本大貴投手（２９）、中川拓真捕手（２３）、育成の鈴木康平投手（３１）。西川は智弁