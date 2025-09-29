今までさまざまな吸盤フックを購入しては、なかなか納得できるものに出会えなかった筆者。ダイソーで気になる商品を発見したので試してみました！耐荷重量が約2.5kgとかなりタフなのが珍しいです◎ダイヤルを回すことで固定するタイプで、ピタッと密着してくれますよ。果たして結果は…？早速チェックしてみましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：吸盤フック（ダイヤル固定式）価格：￥220（税込）耐荷重（約）：2.5k