明星食品は、看板商品「チャルメラ」のバースデー（9月7日）にあわせ、「ユニクロ原宿店」とのコラボレーション企画を始めた。オリジナルデザインのTシャツやトートバッグが作れるサービス「UTme！」で、「チャルメラ」のパッケージやくろネコなど全25種類のスタンプが使用できる。開催初日の7日にはイベントを実施し、マーケティング部第二グループブランドマネージャーの松川賢一氏も参加。「『チャルメラ』が食品以外とコラボす