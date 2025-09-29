「サッポロ一番」ブランドを展開するサンヨー食品は、即席麺専用のレトルト具材シリーズを立ち上げる。「のせよう！ サッポロ一番」と銘打ち、「五目あんかけ麺の具」と「旨辛担々麺の具」をラインアップ。同社は「電子レンジで1分温めてのせるだけで、いつもの『サッポロ一番』がごちそうになる」とアピールする。レトルト具材を単品で発売するのは同社初。東海・北陸エリア7県限定で9月29日から販売する。コアターゲットは、近年