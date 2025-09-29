愛知県西尾市で29日朝、2階建ての住宅が燃える火事がありました。2人が救急搬送され、このうち男性1人が死亡しました。警察と消防によりますと、西尾市刈宿町の2階建て住宅で午前8時すぎ、「2階から煙が見える」と近隣の住人などから119番通報が相次ぎました。火は先ほど消し止められましたが、火元の住宅から2人が救急搬送され、このうち男性1人が死亡しました。消防によりますと、火元の住宅は2人暮らしとみられています