今回ご紹介するのはセリアで購入したメガネクリーナーです。意外とありそうでなかったケース付きのメガネクリーナーで、使いたいときにサッと出せる携帯性にスグレたアイテムなんです！バッグやポーチに付けて持ち運べば、出先でメガネなどをサッとお手入れできますよ。メガネユーザーさんはぜひチェックしてみてください。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メガネクリーナー 収納ポーチ付き ブラック＆グレー価格：￥110