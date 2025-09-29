“攻撃的なプレースタイル”の選手の役割を理解して、サッカー観戦をもっと楽しみましょう（写真：Sergey Nivens／PIXTA）戦術が複雑になり、簡単には理解しにくい現代サッカー。サッカーデータアナリストのノーミルク佐藤（佐藤祐一）さんは、試合を観る解像度を高めるために、YouTubeチャンネルなどで戦術・試合分析、移籍情報、選手の戦力分析などを“楽しく、わかりやすく”解説しています。そんな佐藤さんに、前編で紹介した6