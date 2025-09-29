アメリカン航空は、シャンパーニュ・ボランジェと提携する。1829年に創業し、ピノ・ノワールの聖地であるシャンパーニュ地方、アイ村で家族経営を続ける、独立系のグランメゾン。機内や地上で「スペシャル・キュヴェ」を提供する。提供するのは、ダラス/フォートワース、マイアミ、シカゴ/オヘアの「Flagshipラウンジ」で、今後はロサンゼルスとフィラデルフィアにも拡大する。「アドミラルズクラブ」でも購入できるようにする。さ