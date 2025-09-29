韓国政府の法令情報システム、公務員の行政ネットワーク、モバイル身分証サービスなど、合計647基に上る業務システムを扱う大田国家情報資源管理院で2025年9月26日に火災が発生しました。火はおよそ22時間後に消し止められ、一部のサービスは提供を再開していますが、すべてのサービスが復旧するには相当の時間が必要だとみられています。Fire at government data center halts 647 systems, disrupts services - The Korea Herald