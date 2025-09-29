Jリーグは29日、未定となっていた「2025 Jユースカップ 第31回Jリーグユース選手権大会」準決勝と決勝の開催日時、スタジアムを発表。準決勝2試合は11月9日（日）に香川県の屋島レクザムフィールド、決勝は11月16日（日）に静岡県のヤマハスタジアムで開催されることが決まった。屋島レクザムフィールドは、高松市中心部からほど近い屋島にある陸上競技場。老朽化した香川県立屋島陸上競技場を改修し、2017年にオープンした比較的