巨人は２９日、２３日の広島戦（マツダ）で、プロ初安打を記録したドラフト１位・石塚裕惺内野手の記念グッズの受注販売を同日から開始すると発表した。球団公式オンラインストアで取り扱う。石塚は広島戦の５回２死走者で代打出場すると、鋭く中前へと抜ける初安打をマークした。商品は石塚の力強いスイングをデザインしたＴシャツやフェイスタオルなどが用意された。商品一覧は以下の通り。金額は１０％消費税込みで受注期