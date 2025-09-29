◆国民スポーツ大会高校野球硬式▽１回戦山梨学院４―０尽誠学園（２９日・マイネットスタジアム皇子山）国民スポーツ大会高校野球硬式の部が開幕し、第１試合は夏の甲子園４強の山梨学院が尽誠学園（香川）に勝利した。今大会は７イニング制を導入しており、試合開始は午前９時３２分で終了は同１１時１分。試合時間は１時間２９分だった。山梨学院の吉田洸二監督は、「その時のチームの状態で長く感じたり短く感じたり