ヤクルトは２９日、戦力外通告を行った選手を以下の通り発表した。【投手】山本大貴、金久保優斗、山下輝、原樹理、宮川哲、竹山日向、鈴木康平【捕手】中川拓真【外野手】西川遥輝生え抜きでは２０１５年のドラフト１位で入団した原樹理投手、２１年のドラフト１位・山下輝投手が通達された。また、通算３４３盗塁を誇る西川遥輝外野手は現役続行を希望している。