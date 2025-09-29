ルビオ米国務長官との共同記者会見に出席したイスラエルのネタニヤフ首相＝イスラエル・エルサレム/Nathan Howard/Pool/Reuters（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区で人道危機が続く中、攻撃を続けるイスラエルが国際舞台で孤立を深めている。影響は外交から経済、文化、スポーツイベントまで幅広い分野に及ぶ。イスラエルに対する国際的な非難の声は、イスラエルがガザ市に対する地上攻撃を発表し、イスラム組織ハマス指導部を狙