9月12日の大雨で水没した三重県四日市市の地下駐車場で、29日朝からレッカー車を使った車の搬出作業がはじまりました。近鉄四日市駅前の地下駐車場「くすの木パーキング」では、9月12日の記録的な大雨で、止めてあった車274台が水没しました。大雨から17日が経った9月29日から車の搬出作業が始まり、午前中は駐車場の通路にあった2台がレッカー車を使って引き揚げられました。一度、仮の置き場まで運ば