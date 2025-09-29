フィギュアスケートの紀平梨花選手が29日、自身のSNSでアイスダンスを挑戦することを表明しました。西山真瑚選手とアイスダンスのカップルを結成します。紀平選手は、2019年、2020年に全日本選手権と4大陸選手権を制覇。しかし、近年はケガで主要大会から遠のいていました。自身のインスタグラムの投稿には、2人の写真や練習動画を投稿。「この挑戦を後押ししてくれた家族や所属先、スポンサーの皆様、私にもう一つのスケート人生