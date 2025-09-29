『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキ監督によるリブート版『ハイランダー』に、WWEスーパースターのドリュー・マッキンタイアが、ヘンリー・カヴィル演じるハイランダー／コナー・マクラウドの兄弟アンガス・マクラウド役で参戦することが明らかとなった。米が報じている。 『ハイランダー』シリーズは、首を斬られない限り死なない「