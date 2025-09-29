IVEが日本の人気バラエティ番組に出演し、視聴者に笑いを届けた。【写真】ユジン＆ウォニョン、173cmの美脚で圧倒IVEは、9月26日に放送されたSnow Manの冠番組 TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』（以下『それスノ』）に出演し、MCを務めるSnow Man、そしてゲストのTravis Japanとともに、番組の看板コーナー「ダンスノ完コピレボリューション」に挑戦した。「ダンスノ完コピレボリューション」は、誰もが一度は見たことのある