俳優チェ・ダニエルが日本人の“元カノ”と再会した。【画像】チェ・ダニエル、『仮面ライダー』ヒロイン女優と間接キス？チェ・ダニエルは9月27日、自身のSNSに「この夏2」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。公開された写真には、彼の夏の思い出が収められていた。日常やドラマ撮影などさまざまな時間を過ごしたチェ・ダニエルは、『仮面ライダービルド』でヒロイン役を務めた高田夏帆とのツーショットも公開し、注目