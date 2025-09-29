9月21〜22日、パリの街はヨーロッパ遺産の日を迎え、普段は非公開の建築や文化財が市民に開かれた。なかでも注目を集めたのは、コンコルド広場に本拠を構えるAutomobile Club de France（ACF）である。1895年創設の世界最古の自動車クラブは、FFVE（フランス歴史的車両連盟）との連携のもと、この週末に会員所有のクラシックカーを広場に並べた。石畳に沿って整然と並んだ25台余りの車列は、まさにフランス自動車文化の縮図であっ