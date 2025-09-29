メ～テレ（名古屋テレビ） 記録的な大雨で冠水した三重県四日市市の地下駐車場で浸水被害にあった車274台の搬出作業が始まりました。 四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では、12日夜の記録的な大雨で車274台が浸水の被害に遭い、動けなくなっています。 駐車場を運営する「ディア四日市」によりますと、車の所有者とおおよそ連絡が取れたということで、29日午前10時前からレッカー車を使って