【新華社福州9月29日】中国の画家、陳克永（ちん・こくえい）氏が鍋底のすすと黄土を絵の具として製作した絵画作品がこのほど一般公開された。二つの素朴な材料は壮大で勢いのある黄河を生き生きと表現した。（陳丹）